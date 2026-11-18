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18.11.2026 06:31:28
Getty Images A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Getty Images A hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Getty Images A 0,050 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Getty Images A 234,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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