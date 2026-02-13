|
Getty Realty hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Getty Realty ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Getty Realty die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Getty Realty ein EPS von 0,390 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 53,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 60,6 Millionen USD ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,35 USD. Im Vorjahr hatte Getty Realty 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,02 Prozent auf 221,73 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,39 Millionen USD erwirtschaftet worden.
