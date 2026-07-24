Getty Realty informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Getty Realty hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Getty Realty mit einem Umsatz von insgesamt 59,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at