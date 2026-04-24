Getty Realty stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Getty Realty präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 57,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Getty Realty einen Umsatz von 52,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at