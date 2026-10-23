Getty Realty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Getty Realty veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,40 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Getty Realty mit 0,400 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 63,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 55,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at