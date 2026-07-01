Shutterstock Aktie
WKN DE: A1J51N / ISIN: US8256901005
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01.07.2026 11:51:40
Getty scraps $3.7bn Shutterstock merger after UK watchdog order
US regulators had already cleared combination of rivals when CMA imposed conditionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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