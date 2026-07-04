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04.07.2026 10:00:00

Getty-Shutterstock-Fusion gescheitert - die Fotonews der Woche 27/2026

Die Megafusion der Stockfoto-Giganten Getty und Shutterstock ist geplatzt. UK-Regulierungen machen den Milliardendeal zunichte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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