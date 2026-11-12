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12.11.2026 06:31:28
Gevo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gevo hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 83,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 94,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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