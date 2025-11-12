|
Gevo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gevo hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gevo ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gevo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2068,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,7 Millionen USD im Vergleich zu 2,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
