Gevo Aktie
WKN DE: A2DH1V / ISIN: US3743964062
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30.03.2026 17:12:02
Gevo Stock Gains 8% Over Plans To Establish Second Ethanol Production Facility In North Dakota
(RTTNews) - Shares of Gevo, Inc. (GEVO) are gaining about 8 percent on Monday morning trading over its plans for a potential expansion at the site of its Gevo North Dakota facility, with the addition of a second ethanol production facility with targeted production capacity of up to 75 million gallons per year of low-carbon ethanol.
The company's shares are currently trading at $2.75 on the Nasdaq, up 8.93 percent. The stock opened at $2.5480 and has climbed as high as $2.7550 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $0.92 to $2.95.
The company expects the project to solidify its leadership position to supply the growing demand for low-carbon ethanol, both domestically and internationally.
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