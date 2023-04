Gewerkschaft: 11 % mehr Stundenlohn für Speditions- und Lagerarbeiter

Die Gewerkschaft vida und die Wirtschaftskammer Österreich haben sich nach vier Verhandlungsrunden auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 25.000 Arbeiter und Arbeiterinnen in der Speditions- und Lagerbranche geeinigt. Die Lohnerhöhungen in Kombination mit der Arbeitszeitverkürzung würden eine Erhöhung der Stundenlöhne um durchschnittlich 11,33 Prozent ergeben, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit.

Der mit 1. April 2023 rückwirkend geltende Abschluss bestehe aus einer prozentuellen Lohnerhöhung, einer Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38,5 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich sowie aus einer steuerfreien Teuerungsprämie in Höhe von 600 Euro (mindestens 300 Euro für Teilzeitkräfte), so die vida. Die Lehrlingseinkommen werden um bis zu 13,3 Prozent erhöht.

cri/stf

