Gewerkschaft beklagt Überstundenberg im Gastrobereich

BERLIN (dpa-AFX) - Gewerkschafter mahnen vor zu vielen Überstunden im Hotel- und Gaststättengewerbe in Deutschland. In der laufenden Sommersaison würden gerade die geringfügig Beschäftigten zu Überstunden gedrängt, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag in Berlin mit. Der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler äußerte diese Befürchtung: "Entweder werden Überstunden dann nicht oder mit Schwarzgeld bezahlt." Die Gewerkschaft startete am selben Tag eine Kampagne, die auf das Problem von Umsonst-Arbeit hinweisen soll./rin/DP/mis