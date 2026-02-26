Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
26.02.2026 13:59:46
Gewerkschaft lehnt Angebot ab: Lufthansa droht bei Konzerntochter der nächste Streik
Die Pilotengewerkschaft VC fordert von der Lufthansa schrittweise Gehaltserhöhungen. Eine Einigung zwischen den beiden Parteien scheitert in dieser Woche jedoch erneut. Nun stimmen die Piloten der Lufthansa-Tochter Cityline mit deutlicher Mehrheit für einen Streik.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
