Hyundai Aktie
WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006
|
23.01.2026 08:50:00
Gewerkschaft macht mobil gegen Einsatz von humanoiden Robotern bei Hyundai
Der Automobilhersteller Hyundai setzt ab 2028 stärker auf den humanoiden Roboter Atlas in der Produktion. Gewerkschaften kritisieren die Pläne scharf. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
