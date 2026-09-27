Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
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27.09.2026 18:07:38
Gewerkschaft ruft zu Warnstreik bei Alstom in Stendal auf
STENDAL (dpa-AFX) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ruft die Beschäftigten des Alstom-Werks in Stendal zum Warnstreik auf. Demnach sollen die rund 280 Angestellten des Standorts zum Schichtbeginn am Montagmorgen, 5.00 Uhr, die Arbeit niederlegen. Der Ausstand solle 25 Stunden dauern, teilt die EVG weiter mit. Die Arbeit niedergelegt werden soll zudem an den Außenstandorten in Chemnitz sowie im baden-württembergischen Waibstadt.
Die EVG fordert in den laufenden Tarifverhandlungen vor allem die Angleichung der Löhne in Stendal an andere Standorte des Unternehmens. Aktuell verdient demnach ein Mitarbeiter der Alstom GmbH in Stendal, einer Tochter des französischen Mutterkonzerns, einen um 500 Euro niedrigeren Bruttolohn als vergleichbare Kollegen an anderen Standorten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die Geschäftsführung habe bislang aus Gewerkschaftssicht kein ausreichendes Angebot vorgelegt.
Die Alstom-Beschäftigten in Stendal sind vor allem für Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen und Modernisierung von Lokomotiven zuständig./mse/DP/he
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