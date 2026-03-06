Deutsche Lufthansa Aktie

Gewerkschaft VC lässt Eurowings-Piloten über Streik abstimmen

DOW JONES--Bei der Lufthansa Group droht ein Arbeitskampf bei der Tochter Eurowings: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat am Freitag beschlossen, bei der Regionalfluggesellschaft eine Urabstimmung einzuleiten, nachdem die Verhandlungen für einen Tarifvertrag zur betrieblichen Altersvorsorge gescheitert sind. Bis zum 16. März um 10 Uhr können die Flugzeugführer der Lufthansa-Tochter über die Maßnahmen abstimmen, wie die Gewerkschaft mitteilte.

"Wir können nicht erkennen, dass die Geschäftsleitung zu ernsthaften Verhandlungen und einem Entgegenkommen bereit ist. Unsere Mittel sind daher ausgeschöpft und die Verhandlungen gescheitert", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro laut der Mitteilung.

Erst in der vergangenen Woche hatten die Piloten der Lufthansa-Tochter Cityline einen Arbeitskampf abgesegnet. Ein Streik dürfte jedoch nicht unmittelbar bevorstehen. Vor dem Hintergrund des Konfliktes im Nahen Osten hat die Gewerkschaft VC vorerst auf Arbeitskampfmaßnahmen verzichtet, um die Stabilität und Verlässlichkeit des Luftverkehrssystems zu gewährleisten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 08:45 ET (13:45 GMT)

