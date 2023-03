Gewerkschaften legen mit Großstreik Verkehr weitgehend lahm

- von Klaus Lauer und Holger Hansen und Ilona Wissenbach

Berlin/Potsdam/Frankfurt (Reuters) - Busse und Bahnen im Depot und Flugzeuge am Boden: Seit Montagmorgen hat ein Großstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG den öffentlichen Verkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt.

Dies traf Millionen Berufspendler und Hunderttausende Zug- und Flugreisende. Verdi sprach vom größten Streik seit 1992. Die Gewerkschaften wollten mit ihrem 24-stündigen Arbeitskampf den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen und verteidigten erneut ihr Vorgehen. Die Konfliktparteien setzten ihre Gespräche im öffentlichen Dienst in Potsdam fort und signalisierten erneut wenig Kompromissbereitschaft.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser äußerte sich zuversichtlich, dass man in den bis Mittwoch geplanten Verhandlungen zu einer guten Lösung kommen werde. "Ich erwarte jetzt erstmal, dass die Gewerkschaften von ihren hohen Forderungen vielleicht uns auch ein Stück entgegenkommen." Verdi-Chef Frank Werneke konterte, das bisherige Angebot der Arbeitgeber finde "keinerlei Akzeptanz bei den Beschäftigten". Voraussetzung für einen Tarifabschluss sei, dass sich die Arbeitgeber bewegten. "Es ist einfach Druck auf dem Kessel, weil die Beschäftigten es leid sind, sich jeden Tag mit warmen Worten abspeisen zu lassen, während die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden und viele Stellen unbesetzt sind."

DBB - BEI GESCHEITERTER SCHLICHTUNG UNBEFRISTETER STREIK

Regierungssprecher Steffen Hebestreit rief im Namen von Bundeskanzler Olaf Scholz die Tarifparteien auf, möglichst bald eine Einigung zu finden. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (dbb), Ulrich Silberbach, forderte Bund und Kommunen auf, ihr Angebot "deutlich nachzubessern". Es gebe eine Schlichtungsvereinbarung für den Fall, dass die Verhandlungen scheiterten. Wenn es auch dann keine Einigung gäbe, "werden wir in einen flächendeckenden, unbefristeten Arbeitskampf einsteigen müssen", warnte Silberbach.

Verdi und der dbb verhandeln für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Sie fordern 10,5 Prozent mehr, mindestens aber 500 Euro monatlich. Die Verhandlungsführerin der Kommunen, Karin Welge, bezeichnete diesen Mindestbetrag und die gesamte Lohnforderung im rbb Inforadio als nicht darstellbar. Die Arbeitgeber hatten in zwei Schritten fünf Prozent mehr Lohn und steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 2500 Euro angeboten.

Der öffentliche Personennahverkehr wurde in sieben Bundesländern ebenso bestreikt wie Flughäfen und der bundesweite Regional- und Fernverkehr auf der Schiene. Die Deutsche Bahn erklärte, der Fernverkehr sei eingestellt worden. Im Regional- und S-Bahnverkehr rollten auch keine Züge. Ob am Nachmittag im Regionalverkehr einzelne Verbindungen aufgenommen werden, hängt laut DB vom Streikverlauf ab.

Der EVG-Vorsitzende Martin Burkert sagte in Potsdam, mehr als 30.000 Beschäftigte hätten sich bislang am Warnstreik bei Bahn- und Busfirmen beteiligt. Burkert widersprach der Kritik vieler Wirtschaftsvertreter und sagte, der massive Streik sei sehr wohl verhältnismäßig. Er wolle vielmehr die Arbeitgeber fragen, "ob es noch verhältnismäßig ist, wenn Vorstände das 40-, 50-Fache oder mit Boni das 80-, 100-Fache von dem verdienen, was in den Dienstleistungen verdient wird". Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei 50 Bahn- und Busunternehmen, für die sie zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr will.

Zum Arbeitskampf aufgerufen hat Verdi rund 120.000 Beschäftigte - auch in kommunalen Häfen, an Schleusen, bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und bei der Autobahngesellschaft. Bis auf den Hauptstadtflughafen BER wurden größere Airports in Deutschland quasi lahmgelegt. Betroffen waren laut Flughafenverband ADV bundesweit 380.000 Passagiere. Allein am größten deutschen Flughafen Frankfurt wurden fast 1200 Flüge für 160.000 Fluggäste gestrichen. Auch am Dienstag sei noch mit Auswirkungen zu rechnen, zumindest mit langen Wartezeiten, erklärte ein Fraport-Sprecher.

ÖKONOMEN - STREIK LÄSTIG, ABER MIT GERINGEN KONJUNKTURFOLGEN

An den Airports blieb es ruhig. "Die Abflug-Terminals sind wie leergefegt", sagte ein Sprecherin des Hamburger Flughafens. Auch am Frankfurter Flughafen waren nur wenig Menschen. Ein Fluggast bezeichnete den Streik als total überzogen. Die Streikenden wüssten nicht, dass die einfachen Bürger letztlich die Rechnung zahlen müssten: "Wir sind Rentner, wir sind Tennisspieler und müssen dafür büßen, dass die immens viel Geld verdienen wollen, und andere kriegen trotzdem nichts."

Der Verkehrsstreik wird Ökonomen zufolge keine sichtbaren Bremsspuren in der deutschen Konjunktur hinterlassen. "Der Streik ist lästig, aber die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft sind letztlich gering", sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, der Nachrichtenagentur Reuters. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer geht davon aus, dass maximal 181 Millionen Euro direkte Kosten durch blockierte Häfen, ausgefallene Flüge und Bahnverbindungen entstehen. "Nach dem Energiekostenschock können Zweitrundeneffekte wie etwa über starke Lohnsteigerungen Preise weiter erhöhen", sagte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). "Die Gefahr einer Preis-Lohn-Spirale scheint angesichts sich normalisierender Energiepreise und Lieferketten aber gering."

(Weitere Reporter: Rene Wagner, Alexander Ratz und Reuters TV, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)