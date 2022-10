Gewinn bricht ein: Hohe Gaspreise lassen BASF bluten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die steigenden Energiekosten schlagen einen tiefe Schneise in die Bilanz von BASF . Der Gewinn bricht im Sommerquartal ein - bei der Vorstellung der Zahlen, kündigt Konzernchef Brudermüller an, das geplante Sparprogramm so schnell wie möglich umzusetzen. Das wird vor allem den Heimatstandort in Ludwigshafen treffen.