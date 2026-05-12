pbb Aktie
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
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12.05.2026 07:07:38
Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank bricht ein - Neugeschäft legt zu
GARCHING (dpa-AFX) - Der Rückzug aus den USA hat der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) im ersten Quartal noch einmal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen deutlich geringerer Zinseinnahmen und negativer Bewertungseffekte stand unter dem Strich ein Gewinn von nur noch 5 Millionen Euro nach 24 Millionen ein Jahr zuvor, wie der im SDAX notierte Finanzierer von Gewerbeimmobilien am Dienstag in Garching bei München mitteilte. Allerdings zog das Neugeschäft um fast ein Fünftel auf 1,3 Milliarden Euro an.
"Zwar hat die wirtschaftliche Unsicherheit in Europa zuletzt weiter zugenommen", sagte Vorstandschef Kay Wolf. "Wir sind aber gleichwohl gut in das zweite Quartal gestartet und bleiben zuversichtlich, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen." Er peilt demnach weiterhin operative Erträge von 375 bis 425 Millionen Euro und einen Vorsteuergewinn zwischen 30 und 40 Millionen Euro an. Im ersten Quartal verdiente die Bank vor Steuern gerade einmal 6 Millionen Euro./stw/zb
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