Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
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05.08.2026 14:11:14
Gewinn fließt in Wachstum: Fresenius hebt Prognose an - Biopharma-Geschäft boomt
Fresenius verdient im Frühjahr deutlich mehr Geld. Grund sind glänzende Geschäfte mit Nachahmerpräparaten sowie solide Zahlen der Krankenhaustochter Helios. Die Aktionäre durch Kurspflege will das Unternehmen nicht beglücken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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06.08.26
|EQS-News: Fresenius transitions to registered shares – automatic conversion for shareholders (EQS Group)
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06.08.26
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|Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
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