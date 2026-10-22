Gewinn-Messe - Knill erwartet "durchaus spannende" KV-Verhandlungen

Der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Knill, erwartet "durchaus spannende Kollektivvertragsverhandlungen" im Herbst. Dass die Metaller durch die Doppelvereinbarung aus dem Vorjahr die Erhöhung von 1,9 Prozent bekämen, sei ein schwacher Trost für die Jahre mit hohen Abschlüssen, sagte er bei der Gewinn-Messe am Donnerstag in Wien. Damit könne die Wettbewerbsfähigkeit, die damit verloren gegangen sei, nur bedingt kompensiert werden.

Österreich habe sehr schwere Jahre hinter sich, so Knill. "Wir haben jetzt ein leichtes Anziehen des Wachstums." Die Prognosen für 2026 würden bei 0,9 Prozent liegen, "besser als eine Null oder Minus, wie sie im letzten Jahr waren". Es sei eine Erholung, aber noch kein Aufschwung. Die heimische Industrie sei derzeit trotz widriger Wettbewerbsstandortbedingungen durchaus erfolgreich im Export. Pauschal könne man aber keine Branche nennen, der es besser gehe, nur einzelne Bereiche oder Unternehmen. Die Baukonjunktur schwächle nach wie vor. Viele Betriebe, vor allem in der energieintensiven Industrie, hätten wegen der Energiekosten in Österreich einen sehr schweren Stand. Generell belasten laut Knill zudem die Bürokratiekosten.

Kritik übte der IV-Chef an der seit der Coronapandemie "stark zunehmenden Vollkasko-Mentalität". Dabei soll jeder Bürgerin und jedem Bürger jedes Problem vermeintlich durch Dinge, die "dieser Staat nicht erfüllen kann", vermeintlich abgenommen werden. Man habe mittlerweile eine Staatsquote von über 54 Prozent, also mehr eine Staats- als eine Marktwirtschaft. Er wiederholte seine Forderung, einen starken, effizienten Staat zu schaffen. Man habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Die Politik müsse an echten Reformen arbeiten. Die Regierung habe sich die Gesundheits- und Föderalistenreform vorgenommen. "Bei beiden großen Themen habe ich noch nicht viel Ergebnis gesehen." Jetzt hoffe er auf den "Herbst der Ergebnisse".

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