Gewinn-Messe - Schultz zog Bilanz nach fast einem Jahr als WKÖ-Chefin

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Martha Schultz, hat bei der Gewinn-Messe in Wien am Donnerstag nach fast einem Jahr an der Kammerspitze Bilanz gezogen. Man habe in der Kammer bereits - auch mit einem externen Berater - einiges reformiert, so die WKÖ-Chefin. Dabei seien zunächst der Abbau von Doppelgleisigkeiten, die Digitalisierung und die Fokussierung darauf, was die Mitgliedsunternehmen brauchen, wichtig gewesen.

Das Generalsekretariat habe sie halbiert, so Schultz. Ab 2030 werde die Kammerumlage 2 um 100 Mio. Euro jährlich verringert. Beim Haus der WKÖ in der Wiedner Hauptstraße in Wien werden 37 Mio. Euro eingespart. Die Trennungsgespräche mit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kammer seien abgeschlossen. "Wir stellen jede einzelne Abteilung zukunftsorientiert und effizient auf neue Beine", so die WKÖ-Chefin. Verhandlungen laufen noch bei den Strukturen, aktuell habe man etwa über 600 Körperschaften öffentlichen Rechts. Zudem schaue man sich die Rücklagen an. Sie sprach sich für die gesetzliche Mitgliedschaft bei der Kammer aus, da diese finanzielle Unabhängigkeit und Planbarkeit garantiere. Zudem sei man dadurch von keiner Regierung abhängig.

Als ein Thema der Zukunft sah Schultz den Bürokratieabbau. Dabei sei sie mit den Sozialpartnern, mit den verschiedenen Parteien und mit Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) laufend in Kontakt. Letzterem hat die Kammer laut Schultz 112 Punkte geschickt, bisher seien aber nur zehn aufgegriffen worden. "Die zehn Punkte sind wie ein Gruß aus der Küche. Ich warte jetzt endlich auf die Vorspeise und ich hoffe nicht, dass wir verhungern nebenbei." Schultz wünscht sich eine schnellere Abarbeitung ihrer Punkte. Die WKÖ-Chefin bezifferte die Bürokratiekosten in Österreich monetär auf über 21 Milliarden Euro jährlich.

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