Gewinn-Messe - Wienerberger: Lieferungen klappen, Energie abgesichert

Der Baustoffkonzern Wienerberger ist nach Angaben seines Generaldirektors Heimo Scheuch von Lieferkettenproblemen fast unberührt und auch von den aktuellen Energieverteuerungen nicht betroffen. Bei den Lieferungen verspüre man durch lokale Wertschöpfung keine großen Auswirkungen, man sei von Zulieferungen aus Asien unabhängig, sagte Scheuch am Donnerstag auf der Gewinn-Messe. Den Energiebedarf für 2021/22 habe man frühzeitig gekauft bzw. durch Hedging abgesichert.

Seine CO2-Emissionen wird der mit über 200 Standorten weltweit vertretene börsennotierte Konzern heuer um sechs bis sieben Prozent senken, sagte Scheuch. Bis 2023 soll der Kohlendioxid-Ausstoß ja um 15 Prozent zurückgehen, hatte Wienerberger Ende Juni bekanntgegeben. Dem CEO zufolge stößt man pro Jahr um die 2 Mio. t CO2 aus. "Spätestens" 2050 soll das Unternehmen klimaneutral sein, hatte es im Juni geheißen.

In den Wienerberger-Werken sei man zu Umstellungen auf Strom bereit, "auch Wasserstoff und Biogas können wir einsetzen", so Scheuch. Die Schwierigkeiten würden aber oft schon bei der Frage von Leitungen zum Werk hin beginnen. Zum Thema E-Mobilität kritisierte er die aus seiner Sicht zu geringe Ausstattung mit Ladestationen, wie man das bei Autofahrten beobachten könne. Die Politiker sollen sich überlegen, wie lang dann bei 20, 30 oder 40 Prozent Elektroauto-Anteil die Schlangen an den Stromtankstellen wären.

Eine Kapitalerhöhung für Zukäufe benötigt Wienerberger nicht. Scheuch verwies dazu auf die starken Cashflows, die zur Finanzierung ausreichen würden - heuer werde man beim EBITDA wieder deutlich über 600 Mio. Euro liegen. An möglichen Zukäufen sei "derzeit nichts am Horizont". Akquisitionen nehme man unter regionalen und Produkt-Gesichtspunkten vor, man wolle in der Gebäudehülle stark sein und in der Infrastruktur mitmischen. Heuer hat der vom Ziegel- zum Baustoff-Komplettanbieter für Wand, Dach, Fassaden und Wasserlösungen mutierte Konzern Zukäufe in Großbritannien, Irland und Nordamerika getätigt.

