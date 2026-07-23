Hyundai Motor Aktie
WKN: 885647 / ISIN: KR7005380001
|Absatzrückgang
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23.07.2026 09:43:38
Gewinn schmilzt um ein Fünftel: Hyundai-Aktie klettert trotzdem
Insgesamt verkaufte Hyundai im vergangenen Quartal knapp eine Million Fahrzeuge - ein Rückgang von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Am stärksten brachen die Verkäufe auf dem chinesischen Markt ein, wo sie um 32,6 Prozent zurückgingen. Der weltweit größte Automarkt befindet sich derzeit in einer anhaltenden Konsolidierungsphase. Gründe dafür sind unter anderem die schwache Konjunktur sowie das Auslaufen von staatlichen Kaufsubventionen für Elektroautos.
Hyundai rechnet weiter mit hartem Wettbewerb in der Branche
Auch in Europa sanken die Verkäufe nach Stückzahlen um 7,2 Prozent. In den USA (+4.1 Prozent), Südamerika (+12.5 Prozent) und Indien (+7.4 Prozent) konnte Hyundai hingegen seine Verkäufe steigern.
Neben US-Zöllen und steigenden Energiekosten setzt dem Autokonzern auch die Abwertung der südkoreanischen Währung Won zu. Hyundai rechnet auch für die kommenden Monate mit einer unsicheren wirtschaftlichen Lage und einem anhaltend hartem Wettbewerb in der Branche.
Die Hyundai-Aktie gewann in Südkorea trotzdem 3,35 Prozent auf 432.000 Won.
/fkr/DP/nas
SEOUL (dpa-AFX)
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