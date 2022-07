Gewinn von JP Morgan schrumpft wegen höherer Vorsorge für Kreditausfälle

New York (Reuters) - Höhere Rückstellungen für drohende Kreditverluste wegen der zunehmenden Rezessionsgefahren haben den Gewinn JP Morgan im zweiten Quartal gedrückt.

Die größte US-Bank erzielte im Dreimonatszeitraum bis Ende Juni einen Überschuss von 8,6 Milliarden Dollar nach 11,9 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Pro Aktie wurde ein Ergebnis von 2,76 Dollar nach 3,78 Dollar vor Jahresfrist erwirtschaftet. Amerikas Branchenprimus verbuchte insgesamt 1,1 Milliarden Dollar an Rückstellungen für drohende Kreditausfälle. Ein Jahr zuvor hatte die Bank noch rund drei Milliarde Dollar an Risikovorsorge aufgelöst. Die Nettoerträge stiegen um ein Prozent auf 30,72 Milliarden Dollar.

Konzernchef Jamie Dimon warnte davor, dass geopolitische Spannungen, eine hohe Inflation, ein schwindendes Verbrauchervertrauen und der Krieg in der Ukraine sehr wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben werden. Andere führende US-Banken, darunter Citigroup, Wells Fargo und Morgan Stanley, wollen ebenfalls noch dieser Woche ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. Die Investmentbank Goldman Sachs und die Bank of America wollen am Montag ihr Zahlenwerk präsentieren.

