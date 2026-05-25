UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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25.05.2026 12:26:01
Gewinne in Europa: Am Mittag Gewinne im Euro STOXX 50
Um 12:08 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,47 Prozent auf 6 107,95 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,030 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,431 Prozent fester bei 6 045,37 Punkten, nach 6 019,45 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 045,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 109,62 Zähler.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 5 883,48 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 25.02.2026, bei 6 173,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 326,31 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,40 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (+ 2,99 Prozent auf 174,74 EUR), Deutsche Bank (+ 2,72 Prozent auf 28,93 EUR), Siemens (+ 2,29 Prozent auf 274,75 EUR), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 179,42 EUR) und UniCredit (+ 2,16 Prozent auf 73,62 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-1,59 Prozent auf 22,87 EUR), BASF (-1,10 Prozent auf 51,10 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 253,90 EUR), Rheinmetall (-0,16 Prozent auf 1 225,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,03 Prozent auf 29,30 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 953 692 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 543,054 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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