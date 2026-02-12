Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen

Heute zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,59 Prozent stärker bei 6 071,27 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,104 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,481 Prozent stärker bei 6 064,65 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 035,64 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 064,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 099,07 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,975 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 016,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 787,31 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.02.2025, den Wert von 5 405,65 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,78 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 099,07 Punkten. 5 780,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 7,02 Prozent auf 274,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,26 Prozent auf 31,36 EUR), Deutsche Börse (+ 2,21 Prozent auf 207,80 EUR), Airbus SE (+ 1,76 Prozent auf 190,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,53 Prozent auf 5,96 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,78 Prozent auf 56,34 EUR), Enel (-2,47 Prozent auf 9,49 EUR), BMW (-1,32 Prozent auf 88,28 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,53 Prozent auf 103,00 EUR) und Siemens Energy (-0,25 Prozent auf 162,85 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 603 318 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 462,408 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at