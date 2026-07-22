Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag steigen

Heute zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,34 Prozent stärker bei 6 306,89 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,351 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,232 Prozent schwächer bei 6 271,06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 285,63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 252,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 326,55 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 311,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 906,22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.07.2025, den Wert von 5 290,48 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,80 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 5,25 Prozent auf 204,75 EUR), Eni (+ 1,87 Prozent auf 22,32 EUR), BASF (+ 1,82 Prozent auf 49,13 EUR), Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 012,60 EUR) und Infineon (+ 1,64 Prozent auf 68,65 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-4,78 Prozent auf 150,58 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,02 EUR), Bayer (-1,60 Prozent auf 46,86 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,28 Prozent auf 56,96 EUR) und Deutsche Börse (-0,28 Prozent auf 251,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 899 674 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 586,144 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at