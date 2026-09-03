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Kursverlauf 03.09.2026 09:28:52

Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen

Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen

Beim Euro STOXX 50 lassen sich am Donnerstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,04 Prozent auf 6 364,47 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,427 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,016 Prozent höher bei 6 363,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 362,15 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 362,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 369,78 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 426,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 053,57 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 03.09.2025, mit 5 325,01 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,79 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 28,76 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 182,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 527,00 EUR), BASF (+ 0,64 Prozent auf 53,72 EUR) und Siemens Energy (+ 0,55 Prozent auf 143,02 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (-0,86 Prozent auf 195,24 EUR), adidas (-0,70 Prozent auf 148,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,55 Prozent auf 54,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,54 Prozent auf 73,30 EUR) und Rheinmetall (-0,51 Prozent auf 1 084,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 615 670 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 553,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 196,58 -0,08% Airbus SE
ASML NV 1 414,20 -2,66% ASML NV
BASF 53,38 0,47% BASF
Deutsche Telekom AG 28,89 -0,89% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,12 0,62% DHL Group (ex Deutsche Post)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 528,40 1,11% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,88 1,97% Nordea Bank Abp Registered Shs
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SAP SE 185,64 2,55% SAP SE
Siemens Energy AG 145,46 2,31% Siemens Energy AG
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