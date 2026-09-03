Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursverlauf
|
03.09.2026 09:28:52
Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen
Um 09:12 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,04 Prozent auf 6 364,47 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,427 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,016 Prozent höher bei 6 363,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 362,15 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 362,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 369,78 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 426,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 053,57 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 03.09.2025, mit 5 325,01 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,79 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 28,76 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 182,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 527,00 EUR), BASF (+ 0,64 Prozent auf 53,72 EUR) und Siemens Energy (+ 0,55 Prozent auf 143,02 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (-0,86 Prozent auf 195,24 EUR), adidas (-0,70 Prozent auf 148,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,55 Prozent auf 54,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,54 Prozent auf 73,30 EUR) und Rheinmetall (-0,51 Prozent auf 1 084,80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 615 670 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 553,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Optimismus in Paris: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|148,60
|-0,57%
|Airbus SE
|196,58
|-0,08%
|ASML NV
|1 414,20
|-2,66%
|BASF
|53,38
|0,47%
|Deutsche Telekom AG
|28,89
|-0,89%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,12
|0,62%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|528,40
|1,11%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,88
|1,97%
|Rheinmetall AG
|1 071,20
|-1,94%
|SAP SE
|185,64
|2,55%
|Siemens Energy AG
|145,46
|2,31%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|77,96
|5,47%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 382,59
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.