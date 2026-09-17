Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen

Der Euro STOXX 50 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,77 Prozent auf 6 314,70 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,290 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,427 Prozent auf 6 293,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6 266,50 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 314,70 Punkte, das Tagestief hingegen 6 293,27 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,091 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 530,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 300,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 369,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 1,80 Prozent auf 63,26 EUR), Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 139,44 EUR), Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 029,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,42 Prozent auf 46,01 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,29 Prozent auf 79,90 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-0,76 Prozent auf 24,04 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 54,67 EUR), Enel (-0,18 Prozent auf 8,86 EUR), adidas (-0,17 Prozent auf 144,40 EUR) und BASF (+ 0,10 Prozent auf 52,18 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 265 848 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 531,414 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at