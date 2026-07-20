Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit kaum verändert.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,11 Prozent auf 5 390,81 Punkte an. In den Handel ging der STOXX 50 0,080 Prozent leichter bei 5 380,79 Punkten, nach 5 385,08 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 370,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 399,65 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 325,79 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 131,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 4 499,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,75 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 152,82 EUR), Richemont (+ 1,26 Prozent auf 196,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,91 Prozent auf 79,92 CHF), Siemens (+ 0,68 Prozent auf 266,35 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,65 Prozent auf 6,33 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Enel (-2,89 Prozent auf 9,90 EUR), Unilever (-1,32 Prozent auf 46,12 GBP), Rio Tinto (-1,25 Prozent auf 66,42 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,18 Prozent auf 88,72 GBP) und National Grid (-0,80 Prozent auf 12,47 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 664 892 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 592,387 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie hat mit 7,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at