Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Index-Bewegung
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22.07.2026 12:26:38
Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen
Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,49 Prozent höher bei 5 435,16 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,196 Prozent leichter bei 5 397,93 Punkten, nach 5 408,52 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 453,40 Punkte, das Tagestief hingegen 5 389,08 Zähler.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,01 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 22.06.2026, den Wert von 5 353,11 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 22.04.2026, einen Stand von 5 060,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 468,07 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9,64 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 016,80 EUR), Nestlé (+ 1,85 Prozent auf 85,84 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,48 Prozent auf 33,02 GBP) und Allianz (+ 1,47 Prozent auf 429,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,07 Prozent auf 134,96 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,65 Prozent auf 85,44 GBP), Richemont (-0,61 Prozent auf 196,40 CHF), Siemens Energy (-0,25 Prozent auf 157,74 EUR) und Siemens (-0,07 Prozent auf 270,25 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 587 817 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 586,144 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Die BP-Aktie weist mit 7,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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