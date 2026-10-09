Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen

Der STOXX 50 entwickelt sich am Freitag positiv.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 5 300,93 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,214 Prozent auf 5 270,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 259,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 306,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 270,94 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,407 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der STOXX 50 bei 5 337,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 385,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 767,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,93 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 4,47 Prozent auf 27,11 GBP), SAP SE (+ 3,67 Prozent auf 191,40 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,88 Prozent auf 87,14 GBP), Siemens (+ 2,50 Prozent auf 270,85 EUR) und UBS (+ 2,14 Prozent auf 39,66 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), BP (-1,04 Prozent auf 5,79 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,83 Prozent auf 37,49 GBP), Rheinmetall (-0,68 Prozent auf 928,50 EUR) und Nestlé (-0,43 Prozent auf 75,67 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 377 491 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 620,600 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at