Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,83 Prozent höher bei 5 033,93 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,496 Prozent auf 4 967,57 Punkte an der Kurstafel, nach 4 992,32 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 049,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 954,23 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,398 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der STOXX 50 noch bei 4 848,77 Punkten. Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, einen Wert von 5 084,12 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der STOXX 50 4 402,62 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,55 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 7,12 Prozent auf 11,77 GBP), National Grid (+ 2,22 Prozent auf 13,08 GBP), Unilever (+ 2,02 Prozent auf 43,00 GBP), RELX (+ 1,85 Prozent auf 27,00 GBP) und BAT (+ 1,81 Prozent auf 43,36 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,27 Prozent auf 509,40 EUR), UniCredit (-1,13 Prozent auf 64,88 EUR), UBS (-0,58 Prozent auf 34,15 CHF), Nestlé (-0,33 Prozent auf 79,04 CHF) und SAP SE (-0,16 Prozent auf 145,64 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 22 993 383 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 451,633 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at