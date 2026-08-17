Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Marktbericht
|
17.08.2026 16:00:11
Gewinne in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 6 543,65 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,574 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 548,16 Zählern und damit 0,131 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 539,59 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 533,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 570,27 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 230,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 827,76 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 5 448,61 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,85 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,18 Prozent auf 1 228,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,02 Prozent auf 278,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), Infineon (+ 0,52 Prozent auf 62,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 519,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil adidas (-1,97 Prozent auf 154,45 EUR), BMW (-1,58 Prozent auf 58,46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,44 Prozent auf 45,36 EUR), Deutsche Bank (-1,14 Prozent auf 33,01 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 54,70 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 616 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 608,806 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
16:29
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:29
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16:00
|Gewinne in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,25
|-3,39%
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,79
|-1,88%
|ASML NV
|1 609,80
|1,73%
|BMW AG
|58,46
|-1,55%
|Deutsche Bank AG
|33,02
|-0,93%
|Deutsche Börse AG
|278,20
|2,05%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|54,86
|-0,44%
|Infineon AG
|61,84
|-0,08%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,44
|-1,02%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|519,60
|0,43%
|Rheinmetall AG
|1 222,60
|1,34%
|Siemens Energy AG
|162,86
|1,66%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,06
|-0,76%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 543,88
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte in Grün -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.