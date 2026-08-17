Gewinne in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 6 543,65 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,574 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6 548,16 Zählern und damit 0,131 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 539,59 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 533,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 570,27 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 230,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 827,76 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 5 448,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,85 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5 376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,18 Prozent auf 1 228,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,02 Prozent auf 278,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), Infineon (+ 0,52 Prozent auf 62,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 519,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil adidas (-1,97 Prozent auf 154,45 EUR), BMW (-1,58 Prozent auf 58,46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,44 Prozent auf 45,36 EUR), Deutsche Bank (-1,14 Prozent auf 33,01 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 54,70 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 616 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 608,806 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at