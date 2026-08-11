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Euro STOXX 50-Kursverlauf 11.08.2026 15:58:30

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Dienstag im Aufwind.

Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,52 Prozent höher bei 6 569,76 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,578 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,048 Prozent höher bei 6 538,78 Punkten in den Handel, nach 6 535,62 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 529,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 569,76 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6 269,97 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 5 895,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 331,85 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,30 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 569,76 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 159,58 EUR), Eni (+ 2,14 Prozent auf 24,07 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 63,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,21 Prozent auf 28,44 EUR) und Siemens (+ 0,78 Prozent auf 279,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil adidas (-3,73 Prozent auf 161,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,85 Prozent auf 512,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,63 Prozent auf 46,79 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 51,31 EUR) und Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 273,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 458 314 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 161,85 -2,62% adidas
Ahold Delhaize (Ahold) 32,24 -2,57% Ahold Delhaize (Ahold)
ASML NV 1 557,80 3,21% ASML NV
BASF 51,21 -0,56% BASF
Deutsche Börse AG 273,30 -0,87% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,52 1,17% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 23,96 0,88% Eni S.p.A.
Infineon AG 62,78 0,45% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,72 -0,30% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,60 -0,70% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Siemens AG 279,10 0,78% Siemens AG
Siemens Energy AG 158,36 2,01% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,36 0,37% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 6 551,22 0,24%

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