Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Dienstag im Aufwind.

Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,52 Prozent höher bei 6 569,76 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,578 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,048 Prozent höher bei 6 538,78 Punkten in den Handel, nach 6 535,62 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 529,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 569,76 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6 269,97 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 5 895,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 331,85 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,30 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 569,76 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 159,58 EUR), Eni (+ 2,14 Prozent auf 24,07 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 63,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,21 Prozent auf 28,44 EUR) und Siemens (+ 0,78 Prozent auf 279,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil adidas (-3,73 Prozent auf 161,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,85 Prozent auf 512,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,63 Prozent auf 46,79 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 51,31 EUR) und Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 273,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 458 314 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at