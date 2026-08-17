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Euro STOXX 50-Marktbericht 17.08.2026 12:27:23

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,22 Prozent auf 6 553,95 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 5,574 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,131 Prozent höher bei 6 548,16 Punkten in den Montagshandel, nach 6 539,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 542,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 570,20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 17.07.2026, mit 6 230,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5 827,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 5 448,61 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,03 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 163,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 221,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,17 Prozent auf 276,10 EUR), Infineon (+ 1,05 Prozent auf 62,38 EUR) und Eni (+ 0,36 Prozent auf 23,77 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-1,02 Prozent auf 33,05 EUR), Deutsche Telekom (-0,80 Prozent auf 28,44 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 178,70 EUR), adidas (-0,60 Prozent auf 156,60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,51 Prozent auf 54,98 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 898 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 608,806 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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