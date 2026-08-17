Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Euro STOXX 50-Marktbericht
|
17.08.2026 12:27:23
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus
Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,22 Prozent auf 6 553,95 Punkte nach oben. Damit sind die enthaltenen Werte 5,574 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,131 Prozent höher bei 6 548,16 Punkten in den Montagshandel, nach 6 539,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6 542,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 570,20 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 17.07.2026, mit 6 230,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5 827,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 5 448,61 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,03 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 163,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 221,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,17 Prozent auf 276,10 EUR), Infineon (+ 1,05 Prozent auf 62,38 EUR) und Eni (+ 0,36 Prozent auf 23,77 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-1,02 Prozent auf 33,05 EUR), Deutsche Telekom (-0,80 Prozent auf 28,44 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 178,70 EUR), adidas (-0,60 Prozent auf 156,60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,51 Prozent auf 54,98 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 898 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 608,806 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:27
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|155,80
|-1,14%
|Ahold Delhaize (Ahold)
|32,08
|-0,99%
|ASML NV
|1 620,00
|2,38%
|Deutsche Bank AG
|33,07
|-0,78%
|Deutsche Börse AG
|276,00
|1,25%
|Deutsche Telekom AG
|28,49
|-0,35%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,02
|-0,15%
|Eni S.p.A.
|23,70
|-0,38%
|Infineon AG
|62,33
|0,71%
|Rheinmetall AG
|1 212,00
|0,46%
|SAP SE
|179,32
|-0,32%
|Siemens Energy AG
|164,38
|2,61%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,84
|0,30%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 559,73
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.