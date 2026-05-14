Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag stärker

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,93 Prozent auf 5 915,74 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,857 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,278 Prozent stärker bei 5 877,37 Punkten in den Handel, nach 5 861,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 877,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 928,64 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,142 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 984,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 985,23 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 403,44 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,32 Prozent auf 67,14 EUR), Siemens (+ 2,19 Prozent auf 272,65 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,90 Prozent auf 88,16 EUR), Allianz (+ 1,85 Prozent auf 379,20 EUR) und Siemens Energy (+ 1,82 Prozent auf 180,46 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen BMW (-4,78 Prozent auf 76,84 EUR), Eni (-1,04 Prozent auf 23,40 EUR), BASF (-0,94 Prozent auf 53,49 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 27,73 EUR) und Deutsche Börse (-0,57 Prozent auf 243,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 291 335 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 487,862 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at