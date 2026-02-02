Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Euro STOXX 50-Marktbericht
|
02.02.2026 17:58:45
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus
Im Euro STOXX 50 ging es im STOXX-Handel letztendlich um 0,98 Prozent aufwärts auf 6 006,09 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,024 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,783 Prozent tiefer bei 5 901,25 Punkten, nach 5 947,81 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 890,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 017,85 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, einen Stand von 5 850,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 5 662,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 286,87 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,66 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,66 Prozent auf 175,10 EUR), Siemens Energy (+ 2,35 Prozent auf 147,95 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR), Allianz (+ 1,99 Prozent auf 379,20 EUR) und Siemens (+ 1,58 Prozent auf 260,35 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,95 Prozent auf 1 729,00 EUR), Eni (+ 0,06 Prozent auf 17,22 EUR), Deutsche Börse (+ 0,09 Prozent auf 213,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,10 Prozent auf 102,75 EUR) und Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 193,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 8 945 301 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 471,168 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,72 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite.
