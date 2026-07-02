Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstag.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent stärker bei 6 304,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,441 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,007 Prozent tiefer bei 6 282,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 282,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 268,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 309,27 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 107,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 692,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der Euro STOXX 50 5 318,72 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,77 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 337,22 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 4,90 Prozent auf 51,40 EUR), Deutsche Bank (+ 4,42 Prozent auf 31,06 EUR), Rheinmetall (+ 3,18 Prozent auf 1 084,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,06 Prozent auf 72,08 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,76 Prozent auf 24,96 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-2,61 Prozent auf 75,87 EUR), Siemens Energy (-1,89 Prozent auf 160,26 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 139,44 EUR), Siemens (-0,97 Prozent auf 270,80 EUR) und BASF (+ 0,34 Prozent auf 46,96 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 859 025 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 663,459 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,52 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at