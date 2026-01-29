Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 im Plus

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent fester bei 5 956,54 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,065 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,513 Prozent höher bei 5 963,64 Punkten, nach 5 933,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 973,25 Punkte, das Tagestief hingegen 5 941,25 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,127 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 5 751,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 705,81 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 230,66 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,81 Prozent. 6 053,68 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 4,13 Prozent auf 261,25 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 147,45 EUR), Eni (+ 3,42 Prozent auf 17,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,85 Prozent auf 104,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,34 Prozent auf 47,02 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-15,04 Prozent auf 166,64 EUR), Infineon (-2,79 Prozent auf 42,21 EUR), Rheinmetall (-1,54 Prozent auf 1 816,50 EUR), Bayer (-0,85 Prozent auf 44,81 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 5,88 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 10 748 690 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 471,943 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at