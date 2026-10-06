DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Index-Performance
|
06.10.2026 12:26:45
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu
Um 12:10 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,72 Prozent auf 6 286,96 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,345 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,168 Prozent auf 6 252,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6 242,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 252,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 310,74 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 6 392,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 398,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 628,72 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,46 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), Bayer (+ 2,27 Prozent auf 44,96 EUR), SAP SE (+ 2,11 Prozent auf 188,94 EUR), adidas (+ 2,04 Prozent auf 145,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,39 Prozent auf 56,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), Airbus SE (-0,49 Prozent auf 188,24 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR), Siemens Energy (-0,18 Prozent auf 145,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,12 Prozent auf 509,80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 247 968 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 638,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
12:26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
05.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.10.26
|DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.10.26
|Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)