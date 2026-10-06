Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu

Derzeit zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,72 Prozent auf 6 286,96 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,345 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,168 Prozent auf 6 252,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6 242,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 252,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 310,74 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 6 392,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 398,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 628,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,46 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), Bayer (+ 2,27 Prozent auf 44,96 EUR), SAP SE (+ 2,11 Prozent auf 188,94 EUR), adidas (+ 2,04 Prozent auf 145,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,39 Prozent auf 56,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), Airbus SE (-0,49 Prozent auf 188,24 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR), Siemens Energy (-0,18 Prozent auf 145,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,12 Prozent auf 509,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 247 968 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 638,329 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at