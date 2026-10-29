Enel Aktie

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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

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Index im Fokus 29.10.2026 15:58:47

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Donnerstag Kursanstiege.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,68 Prozent stärker bei 6 209,52 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,315 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,142 Prozent auf 6 159,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 167,81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 147,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 218,49 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 320,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6 248,84 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 705,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 1 052,00 EUR), Deutsche Bank (+ 3,93 Prozent auf 31,20 EUR), Bayer (+ 3,19 Prozent auf 47,50 EUR), Airbus SE (+ 3,18 Prozent auf 198,10 EUR) und adidas (+ 2,97 Prozent auf 162,75 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-0,83 Prozent auf 209,45 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,68 Prozent auf 5,98 EUR), Enel (-0,24 Prozent auf 9,30 EUR), Infineon (+ 0,22 Prozent auf 53,56 EUR) und Eni (+ 0,24 Prozent auf 26,85 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 408 650 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 574,119 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 167,60 0,24% adidas
Airbus SE 191,48 -2,37% Airbus SE
ASML NV 1 403,80 -4,90% ASML NV
Bayer 50,22 5,13% Bayer
BNP Paribas S.A. 85,86 -2,37% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,31 0,34% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 27,11 0,76% Eni S.p.A.
Infineon AG 50,81 -4,40% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,94 -0,30% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,71 0,37% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,74 -2,30% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 030,40 -2,24% Rheinmetall AG
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 131,31 -1,22%

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