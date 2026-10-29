Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Index im Fokus
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29.10.2026 15:58:47
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,68 Prozent stärker bei 6 209,52 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,315 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,142 Prozent auf 6 159,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 167,81 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 147,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 218,49 Zähler.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 320,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6 248,84 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 705,81 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 1 052,00 EUR), Deutsche Bank (+ 3,93 Prozent auf 31,20 EUR), Bayer (+ 3,19 Prozent auf 47,50 EUR), Airbus SE (+ 3,18 Prozent auf 198,10 EUR) und adidas (+ 2,97 Prozent auf 162,75 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-0,83 Prozent auf 209,45 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,68 Prozent auf 5,98 EUR), Enel (-0,24 Prozent auf 9,30 EUR), Infineon (+ 0,22 Prozent auf 53,56 EUR) und Eni (+ 0,24 Prozent auf 26,85 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 408 650 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 574,119 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel
Im Euro STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Enel Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|167,60
|0,24%
|Airbus SE
|191,48
|-2,37%
|ASML NV
|1 403,80
|-4,90%
|Bayer
|50,22
|5,13%
|BNP Paribas S.A.
|85,86
|-2,37%
|Deutsche Bank AG
|30,22
|-2,64%
|Deutsche Telekom AG
|26,00
|1,52%
|Enel S.p.A.
|9,31
|0,34%
|Eni S.p.A.
|27,11
|0,76%
|Infineon AG
|50,81
|-4,40%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,94
|-0,30%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,71
|0,37%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,74
|-2,30%
|Rheinmetall AG
|1 030,40
|-2,24%
|SAP SE
|210,50
|0,72%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 131,31
|-1,22%
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