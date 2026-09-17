ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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Kursentwicklung 17.09.2026 15:58:51

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt zu

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt zu

Das macht das Börsenbarometer in Europa nachmittags.

Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,76 Prozent auf 6 314,09 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,290 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,427 Prozent auf 6 293,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6 266,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 285,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 337,66 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,081 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 6 530,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 300,07 Punkte. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Wert von 5 369,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,93 Prozent aufwärts. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 141,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,66 Prozent auf 80,98 EUR), BMW (+ 2,57 Prozent auf 63,74 EUR), Siemens (+ 2,36 Prozent auf 266,65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,70 Prozent auf 46,14 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-1,47 Prozent auf 23,87 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 143,30 EUR), Infineon (-0,35 Prozent auf 54,81 EUR), SAP SE (-0,13 Prozent auf 186,32 EUR) und Deutsche Telekom (-0,03 Prozent auf 28,83 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 717 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 531,414 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 6,89 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 142,20 -0,18% adidas
ASML NV 1 428,60 0,29% ASML NV
BMW AG 61,86 -2,15% BMW AG
Deutsche Telekom AG 27,22 -3,75% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 23,81 -1,18% Eni S.p.A.
Infineon AG 56,11 2,92% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,01 -2,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,69 -0,34% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 185,88 -0,09% SAP SE
Siemens AG 266,80 0,13% Siemens AG
Siemens Energy AG 141,68 0,83% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 78,72 -2,50% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 273,01 -0,79%

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