ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursentwicklung
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17.09.2026 15:58:51
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,76 Prozent auf 6 314,09 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,290 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,427 Prozent auf 6 293,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6 266,50 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 285,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 337,66 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,081 Prozent. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 6 530,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 300,07 Punkte. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Wert von 5 369,70 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,93 Prozent aufwärts. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 141,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,66 Prozent auf 80,98 EUR), BMW (+ 2,57 Prozent auf 63,74 EUR), Siemens (+ 2,36 Prozent auf 266,65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,70 Prozent auf 46,14 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-1,47 Prozent auf 23,87 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 143,30 EUR), Infineon (-0,35 Prozent auf 54,81 EUR), SAP SE (-0,13 Prozent auf 186,32 EUR) und Deutsche Telekom (-0,03 Prozent auf 28,83 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 717 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 531,414 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 6,89 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
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|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
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|04.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
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|Eni Underweight
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|29.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|142,20
|-0,18%
|ASML NV
|1 428,60
|0,29%
|BMW AG
|61,86
|-2,15%
|Deutsche Telekom AG
|27,22
|-3,75%
|Eni S.p.A.
|23,81
|-1,18%
|Infineon AG
|56,11
|2,92%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,01
|-2,02%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,69
|-0,34%
|SAP SE
|185,88
|-0,09%
|Siemens AG
|266,80
|0,13%
|Siemens Energy AG
|141,68
|0,83%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|78,72
|-2,50%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 273,01
|-0,79%