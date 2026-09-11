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Kursverlauf 11.09.2026 15:58:32

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün

Der Euro STOXX 50 macht am Freitag Gewinne.

Um 15:42 Uhr steigt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,00 Prozent auf 6 331,35 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,367 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,360 Prozent höher bei 6 291,52 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 268,97 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 285,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 341,44 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,839 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 551,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 056,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 5 386,77 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,22 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2,81 Prozent auf 57,37 EUR), Siemens (+ 2,67 Prozent auf 265,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 144,18 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,13 Prozent auf 6,82 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,01 Prozent auf 28,44 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil BASF (-2,76 Prozent auf 51,87 EUR), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 989,50 EUR), Deutsche Börse (-1,18 Prozent auf 276,40 EUR), Bayer (-0,78 Prozent auf 48,32 EUR) und Eni (-0,74 Prozent auf 24,01 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 678 056 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 577,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 466,60 0,73% ASML NV
BASF 52,02 -2,13% BASF
Bayer 48,12 -0,80% Bayer
Deutsche Börse AG 276,40 -1,04% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,56 2,40% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 24,08 -0,48% Eni S.p.A.
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Nordea Bank Abp Registered Shs 17,77 0,77% Nordea Bank Abp Registered Shs
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