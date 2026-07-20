Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

So performte der Euro STOXX 50 am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 6 235,09 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,359 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent tiefer bei 6 224,08 Punkten, nach 6 230,87 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 215,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 264,44 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 6 293,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 982,63 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 359,23 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,58 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,37 Prozent auf 152,64 EUR), UniCredit (+ 0,97 Prozent auf 80,83 EUR), Rheinmetall (+ 0,62 Prozent auf 990,30 EUR), Infineon (+ 0,53 Prozent auf 64,00 EUR) und Eni (+ 0,51 Prozent auf 21,51 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Enel (-2,59 Prozent auf 9,93 EUR), Bayer (-2,37 Prozent auf 47,31 EUR), Airbus SE (-1,33 Prozent auf 191,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,20 Prozent auf 56,22 EUR) und BASF (-0,98 Prozent auf 48,07 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 358 921 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at