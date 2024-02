Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone

So bewegt sich der Euro STOXX 50 heute.

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,65 Prozent stärker bei 4 739,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,084 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,097 Prozent auf 4 713,78 Punkte an der Kurstafel, nach 4 709,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 713,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 742,22 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,411 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 15.01.2024, bei 4 454,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wies der Euro STOXX 50 4 315,53 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 15.02.2023, den Stand von 4 280,04 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,03 Prozent. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 3,76 Prozent auf 23,35 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,71 Prozent auf 42,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,59 Prozent auf 66,57 EUR), adidas (+ 1,20 Prozent auf 176,96 EUR) und Siemens (+ 1,01 Prozent auf 166,70 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Bayer (-0,27 Prozent auf 28,00 EUR), Enel (+ 0,07 Prozent auf 5,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 187,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 22,13 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,27 Prozent auf 411,00 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. 334 133 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 399,492 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 11,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at