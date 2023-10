Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 steigt schlussendlich

Der Euro STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 2,25 Prozent auf 4 205,27 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,630 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,143 Prozent höher bei 4 118,46 Punkten, nach 4 112,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 208,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 118,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 4 237,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 10.07.2023, einen Stand von 4 256,51 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.10.2022, den Wert von 3 356,88 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,06 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Flutter Entertainment (+ 5,17 Prozent auf 136,40 GBP), Stellantis (+ 3,40 Prozent auf 18,60 EUR), BASF (+ 3,31 Prozent auf 42,30 EUR), UniCredit (+ 3,13 Prozent auf 22,82 EUR) und Siemens (+ 3,09 Prozent auf 136,82 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Eni (+ 0,60 Prozent auf 15,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,79 Prozent auf 20,48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,96 Prozent auf 376,90 EUR), Allianz (+ 1,24 Prozent auf 225,25 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,41 Prozent auf 165,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 868 047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 364,420 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at