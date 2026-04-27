Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Kursentwicklung im Fokus
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27.04.2026 15:58:24
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge
Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,07 Prozent höher bei 5 887,75 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,922 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,079 Prozent auf 5 878,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 883,48 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 932,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 870,25 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 27.03.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 505,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wies der Euro STOXX 50 5 994,59 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 154,12 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,639 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 3,85 Prozent auf 252,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), SAP SE (+ 2,00 Prozent auf 150,22 EUR), Eni (+ 1,54 Prozent auf 23,06 EUR) und adidas (+ 1,47 Prozent auf 138,25 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-3,14 Prozent auf 181,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,39 Prozent auf 538,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,21 Prozent auf 27,00 EUR), Bayer (-0,31 Prozent auf 38,38 EUR) und Infineon (-0,15 Prozent auf 54,07 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 316 993 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 481,618 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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