Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

So performte der Euro STOXX 50 am Freitag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,91 Prozent höher bei 5 844,34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,941 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,096 Prozent schwächer bei 5 785,83 Punkten, nach 5 791,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 862,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 780,85 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,60 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 5 686,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 645,81 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 02.01.2025, bei 4 917,88 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 3,41 Prozent auf 96,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,10 Prozent auf 61,93 EUR), Airbus SE (+ 2,92 Prozent auf 203,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,80 Prozent auf 106,45 EUR) und Bayer (+ 2,67 Prozent auf 38,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,88 Prozent auf 540,40 EUR), SAP SE (-3,07 Prozent auf 201,95 EUR), Deutsche Börse (-2,15 Prozent auf 218,90 EUR), adidas (-0,98 Prozent auf 167,40 EUR) und Allianz (-0,72 Prozent auf 387,70 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 262 034 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 357,136 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,04 Prozent.

Redaktion finanzen.at